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Döviz kurları hareketli! Döviz güne nasıl başladı?

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Özellikle yatırımcıların gözü ise anlık dolar fiyatlarında. Yaşanan bu hareketlilik sonraki ani bir yükseliş yaşayan Dolar ve Euro, 23 Mart sabahı itibariyle sürekli bir değişim içerisinde. Peki 23 Mart anlık Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Döviz kurları hareketli! Döviz güne nasıl başladı?

Dolar ve Euro fiyatlarındaki bu değişim birçok insanı etkiledi. Özellikle yatırımcıların gözü ise anlık dolar fiyatlarında. Yaşanan bu hareketlilik sonraki ani bir yükseliş yaşayan Dolar ve Euro, 23 Mart sabahı itibariyle sürekli bir değişim içerisinde. Peki 23 Mart anlık Dolar ve Euro ne kadar oldu?

23 MART DOLAR NE KADAR?

Güne 7,79 TL ile başlayan Amerikan Doları, kuru 23 Mart itibariyle %1,02 artışla 7,82 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,5001, en yüksek 8,47 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,76 TL seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Şubat 2021 tarihinde 6,95 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart 2021 tarihinde ise 8,47 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,82 TL'ye karşılık gelmektedir.

23 MART EURO NE KADAR?

Güne 9,31 TL ile başlayan Euro kuru, 23 Mart itibariyle %1,52 artışla 9,34 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,15 TL, en yüksek 10,08 TL seviyelerini gören Euro, günü 9,29 TL seviyesinde kapattı. Euro, 22 Şubat 2021 tarihinde 8,42 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart 2021 tarihinde ise 10,08 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,34 TL'ye karşılık gelmektedir.

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Sterlin:10.94 TL

Gram Altın:438.53

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