Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (13 Kasım 2020 Cuma)

Yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan yurt içi piyasalar 19 Kasım'daki PPK toplantısına odaklanmış durumda. Bugünün gündeminde ise ekim ayı sanayi üretimi verisi ve TCMB Beklenti Anketi yer alıyor.



Haftaya 8,50'nin üzerinde başlayan dolar/TL kuru bugün 7,62'den el değiştiriyor.

Euro/TL ise 8,98'den işlem görüyor.

Sterlin/TL ise 9,9957 lira alış fiyatı 10,0299 lira satış seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün açıklanacak veri gündeminde sanayi üretimi, TCMB beklenti anketi ve perakende satış istatistikleri öne çıkıyor. Yurt dışında ise AB'de 3 çeyrek büyüme verileri, enflasyon ve ABD'de FOMC üyelerinin konuşmaları izlenecek.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir" değerlendirmesinde bulundu

Covid-19'a yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Covid-19'a yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.