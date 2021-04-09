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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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Altın fiyatlarında hem dolar kuru hem de ons altının etkisiyle dalgalanmalar sürüyor.
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Dolar, haftanın son iş günü 9 Nisan 2021 sabahında 8,14 lira bandının üzerinde yer alıyor. 

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,1493 lira, satış fiyatı 8,1533 lira seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,7039 lira, satış fiyatı 9,7069 liradan işlem görüyor.

Sterlin:11.21 TL

Altın fiyatlarında hem dolar kuru hem de ons altının etkisiyle dalgalanmalar sürüyor. Ons altının yeniden bin 750 doları aşmasıyla birlikte iç piyasada da altın fiyatları yatırımcısını sevindirdi. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 9 Nisan 2021 altın fiyatları…

Altın yatırımcısının merakla beklediği altın fiyatlarında piyasalarda son durum netleşti. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yukarı yönlü hareket içerisinde yer alıyor. Döviz kurlarındaki artış ve ons altının bin 730 doları aşarak bin 750 dolara çıkması iç piyasada altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki, fiyatlar ne durumda

 

ALTIN FİYATLARI 9 NİSAN 2021!

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 9 Nisan 2021 Cuma günü 459 lira seviyelerinden işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son dönemdeki yükselişle birlikte 700 lira bandının üzerindeki konumunu sağlamlaştıran çeyrek altın bugün 731 liradan alınırken 756 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

2 bin 900 lira seviyesini aşan ve 3 bin lira seviyesini zorlama trendi içerisinde olan cumhuriyet altını ise haftanın son gününde 2 bin 928 liradan alınırken satış fiyatı ise 3 bin 14 lirada konumlandı.

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