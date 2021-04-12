Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Dolar ve euro alım satımı yapmak isteyenler döviz kurunda yaşanan değişimleri merak edip yakından takip ediyor.Son günlerde durgun bir şekilde hareket eden Amerikan doları ve Euro bugün hafif bir yükseliş gösteriyor. Dolar kuru bir süredir hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10 – 8,20 arasındaki seviyesinde ilerliyor. Peki, 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları

12 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8, 18 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları! DOLAR NE KADAR? Dolar alış: 8,1675 Dolar satış: 8,1790 EURO NE KADAR? Euro alış: 9,7093 Euro Satış: 9,7567 POUND (STERLİN) NE KADAR? Pound alış: 11,1784 Pound satış: 11,2443 GRAM ALTIN NE KADAR? 457.97 TL