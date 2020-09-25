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Dövizde son durum? 25 Eylül 2020 Cuma

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Dövizde son durum? 25 Eylül 2020 Cuma
Dövizde son durum? 25 Eylül 2020 Cuma

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

25 Eylül 2020 'nin sabah saatlerinde;

Dolar güne 7,6242 Lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.40 itibariyle Euro/TL 8,9043  Lira'dan, 

Sterlin ise 9,7351 Lira'dan işlem görüyor.

 

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