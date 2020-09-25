Dövizde son durum? 25 Eylül 2020 Cuma

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
25 Eylül 2020 'nin sabah saatlerinde;
Dolar güne 7,6242 Lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle Euro/TL 8,9043 Lira'dan,
Sterlin ise 9,7351 Lira'dan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
25 Eylül 2020 'nin sabah saatlerinde;
Dolar güne 7,6242 Lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle Euro/TL 8,9043 Lira'dan,
Sterlin ise 9,7351 Lira'dan işlem görüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.