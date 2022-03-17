Dövme sanatçısı, kadınların şiddet ya da kaza sonucu oluşan izlerini ücretsiz kapatıyor

Brezilyalı bir dövme sanatçısı, kadınların kaza ya da erkek şiddeti sonucu oluşan yara izlerini kapatarak travmalarını dönüştürüyor.

Sao Paulo şehrindeki dövme sanatçısı Karlla Mendes’e ait stüdyo şimdiden 150’den fazla kadına ulaşmış.

‘We Are Diamonds‘ isimli projede ücretsiz dövme yapılan kadınlar, aile içi şiddet, araba kazası ya da hastalık sonucu oluşan yara izlerini kapatarak özgüvenlerini kazanmayı, travmalarını silebilmeyi umuyor.

Mendes, proje sayesinde birine yardım etmenin verdiği tatmin duygusunu yaşadığını anlatıyor: “Birinin hayatını sanatınızla dönüştürebiliyorsunuz. Onların gözünde bunu görebiliyorum, ruhu aydınlanıyor, mutlulukla ışıldıyor. İşte böyle anlarda bu projeye devam etmemi sağlıyor.”

Neredeyse 10 saat süren yapım aşamasında kolundaki yara izleri mor kelebekler ve çiçek yapraklarıyla kaplanan Liliana Oliveira hayata geri döndüğünü söylüyor.

Valeria Festa ise yıllar önce geçirdiği araba kazası nedeniyle sol bacağında izlerle yaşadığını ve bu izlerin ona devamlı hayatının en kötü anlarını hatırlattığını anlatıyor: “Çoğu zaman bakamıyordum bile. Çünkü böylesi bir şeyi görmek canınızı çok sıkıyor. Şimdi ise dövmem muhteşem.”