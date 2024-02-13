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DP Genel Sekreteri Akpınar: Araştırma ve soruşturmayı başlatıyoruz

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Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.
DP Genel Sekreteri Akpınar: Araştırma ve soruşturmayı başlatıyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

DP Genel Sekreteri Akpınar, “Süreçlerin yönetiminde hassasiyetle hareket edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kişilerin tercihleri ve veya şahsi kararları ile sorumlu oldukları yasal süreçlerden Demokrat Parti sorumlu olmamakla birlikte, Parti Genel Merkezinin  yetki ve sorumluluk alanları kapsamında ve karar yetkisine sahip olduğumuz tüm esaslarda, kamuoyu bilgisine getirilmiş ve veya yargıya taşınmış tüm konularda araştırma ve soruşturmayı başlatıyoruz” açıklamasını yaptı.

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