DP: “Gürpınar köyünün yerleşime açılması için gerekli iradeyi göstereceğiz”

Son günlerde gerek sosyal gerekse yazılı, sözlü ve görsel medyada Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşleriyle ilgili çıkan haberler üzerine Demokrat Parti’den açıklama geldi.

Son günlerde gerek sosyal gerekse yazılı, sözlü ve görsel medyada Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşleriyle ilgili çıkan haberler üzerine Demokrat Parti’den açıklama geldi.

Parti’den yaplan yazılı açıklamaya göre; Demokrat Parti’nin konuyla ilgili açıklaması şöyledir:

İlk olarak 18 Temmuz 2018 tarihinde KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen üst düzey toplantıya yazılı olarak sunduğumuz raporda diğer başka açılımların yanı sıra önerdiğimiz ‘Maronit Açılımı’ tüm üst düzey ilgililerin desteğini almıştı.

Bu toplantıyı müteakiben 28 Temmuz 2017 tarihinde KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey toplantıda alınan karara bağlı olarak, Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşlerinin planlanması ve düzenlenmesi için bir komite oluşturulmuştu.

Söz konusu komitenin ilk toplantısında Maronitlerle sağlıklı ve sürekli iletişim kurmak ve konunun sosyal boyutu üzerinde çalışılması maksadıyla “İletişim Alt Komitesi” oluşturulmuştu.

Kurulan Komite konunun hukuksal, fiziksel ve mali açıdan ihtiyaçlarının saptanması için çalışmalar yapmıştı.

İletişim Alt Komitesi de gerekli çalışmaları yaparak Gürpınar köyüne geri dönmek istediklerini açıkça ifade eden Maronitlerle bir araya gelmişti.

Bu süreç içerisinde geri dönmek isteyen Maronitler kendi aralarından bir komite seçerek İletişim Alt Komitesiyle temas halinde olacak temsilcilerini seçmişlerdi.

Hükümet değişikliğine kadar çalışmalar bu şekilde seyretmiştir

Hükümet değişikliği sonrasında ise çalışmalar başta tasarlanan şekilde ve hızda sürdürülememiştir.

Gelinen noktada gerek Maronit topluluk üzerinde yaratılan algının gerçekleşmemesi nedeniyle oluşan hayal kırıklığı ve güven kaybı, gerekse, KKTC kontrolü altında köylerine dönmek istediklerini açıkça beyan eden Maronitlerin üzerinde Güney Kıbrıs’ta oluşturulan baskıdan dolayı Demokrat Parti olarak büyük üzüntü duymaktayız.

Bu aşamadan sonra acilen yapılması gereken, atılması gereken adımlar üzerinde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda;

KKTC ve anavatan Türkiye Hükümet yetkililerinin siyasi desteği ve kararları göz önünde bulundurularak;

Askeri makamların konuyla ilgili olumlu görüşlerini dikkate alarak;

Maronitlerle ilgili “İletişim Komitesinin” tekrar göreve çağrılması;

Bakanlar Kurulunun geciktirmeksizin askeri tesisler dışında kalan köy alanını “askeri bölge” kapsamından çıkaracak kararı üretmesi;

Bakanlar Kurulunun, 2004 tarihli T -1062-2004 Bakanlar Kurulu kararına benzer yeni bir kararla, Gürpınar köyünde askeri bölge dışında kalacak malların Maronitlere ve eğer varsa Kıbrıslı Türklere geri verilmesini sağlaması;

İlgili bakanlıklar, Gürpınar köyünde su, elektrik ve yol gibi alt yapı çalışmalarının başlatılması/devam ettirilmesi için projeler üretmeli;

Köyde yapımı biten Cami’nin köyün asker bölge kapsamı dışına çıkarılmasıyla eş zamanlı olarak, restore edilen Kiliseyle beraber günlük kullanıma açılması;

Açılacak Gürpınar köyünün ekonomik ve sosyal yaşamını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir kılmak için Yılmazköy-Gürpınar arasında, Askeri tesislerin dışından acil olarak bir yol yapılması;

Geri dönme arzuların beyan eden Maronitler arasından seçilen Komitenin resmi temas komite olarak tanınması;

Güneyde seçilen temsilcilerin konuyla ilgili muhatap olarak kabul edilmemesi;

Kormacit örneğinde olduğu gibi, Gürpınarlı Maronitlerin alınan siyasi karara bağlı olarak geri dönüşünü sağlayacaktır.

Geri dönmek isteyen Maronitlerin KKTC açısından “yasal statüsü” ise, bu aşamada Kormacit köyündeki Maronitlerin durumu ile ayni olmalıdır.

Kısa bir süre içerisinde de, 10 Eylül 1974 tarihli ve 5553 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı günün koşullarına uygun olarak yasal düzenlemeye tabii tutulmalı ve “Mavi Kimlik Kartı” uygulaması kaldırılmalıdır.

Ancak Maronitlerin yasal statüsü ne olacak sorusuna cevap arayarak zaman kaybetmenin anlamı yoktur.

Tam tersine Gürpınar köyüne Kormacitteki Maronitlerle ayni statüde gelecek olan Gürpınarlı Maronitler, yıllardır “mahsur toplum” olarak nitelendirilen Kormacit toplumunun da mahsur toplum olmadığı argümanına destek verecektir.

KKTC’de Gürpınar köyüne dönmek istediklerini açıkça ifade eden Maronit topluluğun seçmiş olduğu Temsilci Komite tüm KKTC makamları tarafından, Maronit topluluğun KKTC’de yapılacak ilk muhtarlık seçimlerine yasal temsilcisi olarak kabul edilmelidir

Bugün alınması gereken kararları sürekli ertelemek, sorunların ortadan kalkmasını sağlamamaktadır. Aksine ertelenen veya alınmayan kararlar, sorunların sadece daha da büyümesine neden olmaktadır.

Gürpınar köyünün askeri bölge kapsamından çıkarılmasıyla beraber bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Ancak zamanımızı ne gibi sorunlar çıkabilir sorusu etrafında yeteri kadar kaybettikten sonra şimdi yapılması gereken gerekli adımları atmak ve eğer sorunlar çıkarsa günü geldiğinde o sorunları çözecek pratik adımları atmaktır.

Komite çalışmaları sırasında hiçbir olgu olası büyük bir sorun olarak tespit edilmemiştir. Bu nedenle gereksiz korkular yaratmanın anlamı yoktur.

“Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla insan hakları, daha fazla eşitlik, daha fazla adalet” şiarını kendisine slogan olarak belirlemiş Demokrat Parti, nasıl ki 2003’de kapıların açılması kararını yaratılmaya çalışılan tüm korku senaryolarına karşın alabilmiş ve akabinde Kormacit köyünü Maronitlerin yerleşimine açmıştı, bugün de ayni cesareti göstererek öncelikle Gürpınar köyünün açılması için gerekli iradeyi gösterecektir.