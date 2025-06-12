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DP ve Serdar Denktaş atışması devam ediyor

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Demokrat Parti (DP) tarafından Serdar Denktaş’ın “Demokrat Parti artık miadını doldurmuştur” şeklindeki açıklamasına yanıt verilerek, "Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.
DP ve Serdar Denktaş atışması devam ediyor

Demokrat Parti (DP) tarafından Serdar Denktaş’ın “Demokrat Parti artık miadını doldurmuştur” şeklindeki açıklamalarına yanıt verildi.

Parti Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi imzasıyla yapılan açıklamada, Denktaş’ın beyanlarının “şahsi kanaat” olarak değerlendirildiği belirtilerek, bu açıklamaların partinin kurumsal geçmişine değil, Denktaş’ın bugünkü siyasi pozisyonuna dair bir izah çabası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Demokrat Parti’nin merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın idealleri doğrultusunda kurulduğu hatırlatılarak, “Partimizin taşıdığı misyon yalnızca geçmişin değil, geleceğin de inşasında önemini korumaktadır. Demokrat Parti, gençleşen kadrosuyla, toplumsal uzlaşıyı önceleyen yaklaşımıyla ve Kıbrıs Türk halkının geleceğine duyduğu inançla yoluna kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Serdar Denktaş’ın geçmişte partiye yaptığı katkıların inkâr edilmediği vurgulanan açıklamada, “Ancak bugün kullanılan ifadeler Demokrat Parti’nin değil, siyasette vefa duygusunun sorgulanmasına neden olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Halkın Partisine olan desteğinin sürdüğü belirtilerek, “‘Miadını doldurdu’ ifadesi halk nezdinde Demokrat Parti’nin sahip olduğu karşılık ve saygınlığı gölgede bırakmaya yetmeyecektir” değerlendirmesi yapıldı.

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