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DP’nin kurultayı 29 Ağustos’ta

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Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, bugün Parti Meclisi’nin mevcut döneminin son toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, kurultayın 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı.
DP’nin kurultayı 29 Ağustos’ta

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Serhat Akpınar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bizimle birlikte aynı yolda yürüyen, emeğini, inancını ve vicdanını ortaya koyan tüm Parti Meclisi üyelerimize, Divanımıza, MYK’ya, kadın ve gençlik kollarımıza ve tüm teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.

“Önümüzde yepyeni bir dönem var”

“Partimizin temel değerlerinden ödün vermeden, kardeşlik ve saygı içinde nice zorlukları birlikte aştık” ifadelerini kullanan Akpınar, şöyle devam etti:

“Şimdi önümüzde yepyeni bir dönem var. Demokrat Parti Kurultayı, 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacaktır. Demokrasi şöleni olacak bu önemli günün, partimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sn. Fikri Ataoğlu’na özel bir teşekkür borçluyum. Liderliği, duruşu ve birleştirici vizyonuyla bizlere yol gösterici oldu.”

 

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