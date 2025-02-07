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Dr. Bölükbaşı: “Asil Nadir’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor”

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 Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.
Dr. Bölükbaşı: “Asil Nadir’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor”

Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Başhekim Bölükbaşı  yaptığı yazılı açıklamada, Kolan British Hastanesi’nde yatan Asil Nadir’in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu  belirtti. 

Bölükbaşı, kamuoyunda oluşacak dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla Asil Nadir’in sağlık durumu hakkında her gün basına yazlı açıklama yapılacağını vurguladı.

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