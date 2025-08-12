Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği haberleri doğruladı ek önlem alındığını duyurdu

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği Açıklama

Son günlerde basında yer alan ve bir hastadan hastanemiz çalışanı bir doktor tarafından yapılması gerekli bir müdahale için malzeme olmadığı gerekçesi ile özel hastanede işlemin yapılması yönünde zorlandığı iddiaları tarafımızdan mercek altına alınmış ve konu ile ilgili tüm süreçler titizlikle incelenmeye başlanmıştır.

Benzer durumlarda ameliyat bekleyen hastaların çözümü için bakanlık gerekli adımları hızla atmış ve başhekimliğe gerekli düzenlemeler için talimat vermiştir. Başhekimlik mevcut hastaların ameliyatlarının erken yapılması için ek önlem almış ve gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Ayrıca bu konuyla ilgili gelişmeler ileriki günlerde yeniden kamuoyu ile paylaşılacaktır.