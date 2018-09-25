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Dr. Fazıl Küçük Vakfı Arter’i ziyaret etti

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osmanlar Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün gelecek nesillere aktarılması adına yapılması gerekenlerle ilgili taleplerini iletti.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı Arter’i ziyaret etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osmanlar Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün gelecek nesillere aktarılması adına yapılması gerekenlerle ilgili taleplerini iletti. Vakıf Gazimağusa Belediye başkanı İsmail Arter’e Dr. Fazıl Küçük’ün çerçeveli fotoğrafını da takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, diğer sivil toplum örgütleri ve vakıflarla da sürekli istişare içinde olduklarını ancak Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın kendileri için farklı olduğunu belirterek, geçmişte söz verilip yapılmayan çalışmaları yeni öğrendiğini, ancak vakıfla daha önce temas kurup yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalara zaten başladıklarını ifade etti.

Başkan Arter, aynı şekilde, Rauf Raif Denktaş Vakfı ile de temasta olduklarını, bu 2 liderin unutulmaması gerektiğini, toplumun nerden nereye geldiğini hem gençlere öğretilmesi hem de geleceğe ışık tutması için gereken çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti. “Saygı ve rahmetle andığımız toplumsal mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün hem tarihimizdeki yeri hem o günkü koşullardan ileriye vizyon oluşturmasıyla ilgili bir çalışmamız olduğunu söylemek isterim” diyen Başkan Arter, çalışmaların hem akademik düzeyde hem sosyal sorumluluk düzeyinde olacağını, fiziki olarak heykelin yapılmasında sıkıntının olmadığını, bunların ötesinde çalışmalarının Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesini anlatmaya yönelik olacağını söyledi. Sürekli vakıfla temasta olarak Dr. Fazıl Küçük’ü anlatmanın görevleri olduğunu, Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan kitapları her zaman ellerinin altında bulundurduklarını ve yurt dışı ziyaretlerinde hediye olarak götürdüklerini aktardı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet küçük, Başkan İsmail Arter’e bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını, geçmiş yönetimler tarafından kendilerine verilen sözler olduğunu, Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği mücadeleyi genç nesillere aktarabilmek için isminin bazı yerlere verilmesinin konuşulduğunu ancak  bunun yapılmadığını söyledi. Salamis yoluna Dr Fazıl Küçük’ün isminin verileceğinin konuşulduğunu ancak verilmediğini, İçişleri Bakanlığındaki Dr. Fazıl Küçük komitesi tarafından Dr. Fazıl Küçük heykelinin Gazimağusa’da dikilebileceği yerlerle ilgili çalışma yapıldığını ancak geçmiş yönetimler tarafından bunun hasır altı edildiğini ifade ederek, tespit edilecek yere Dr. Fazıl Küçük’ün heykelinin konmasını talep etti. Dr. Fazıl Küçük’ün ismi yaşatılırken, verdiği mücadelenin de yaşatılmasının önemli olduğunu, bu mücadelenin Kıbrıs Türkü ile birlikte verildiğini ifade ederek, bugünkü genç nesle dedelerinin büyük dedelerinin verdiği  mücadelenin anlatılması gerektiğini belirtti. Milli mücadelenin bitmediğini, gençliğe bunları aktararak gelecekte aynı kötü günlerin yaşanmamasını arzu ettiklerini ifade ederek, ilkokullarda okutulabilecek kitaplar yayınladıklarını, gençlere yönelik faaliyetler yaptıklarını ve böylece geçmişte verilen mücadeleyi genç nesillere anlatacaklarını ifade etti.

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