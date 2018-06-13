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Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilere başarı belgeleri verildi

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Yakın Doğu Koleji 2018-2019 Seviye Tespit ve Giriş Sınavı sonuçlarına göre, Dr. Suat İ. Günsel Bursu  ve tam burs almaya hak kazanan öğrencilere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü   Dr.Suat İ. Günsel tarafından başarı belgeleri verildi
Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilere başarı belgeleri verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, öğrencileri makamında kabul ederek başarı sertifikalarını verdiği öğrencilere öğütlerde bulundu.

Öğrencilere yaptığı konuşmada aidiyet duygusunun önemi anlatan Dr. Suat İ.Günsel, Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin parlak, emniyette ve geleceği garanti altında olduğunu söyledi.
Dr. Günsel, “Siz ayrıcalıklı öğrencilerle burada beraber olmak, gözlerinizin içine bakmak, var olduğunuzu ve bütün olduğunuzu görebilmek benim için kökleşmek anlamına geliyor ki bu topumlar için çok önemli bir olgudur” şeklinde konuştu. Toplumlar için kökleşmenin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Günsel, Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilerin kökleşmek için gerekli olan zeka ve yürek olgusunu birleştirmeyi başardığını ifade etti.
“Kökleşmek, büyük düşünmek ve hayallerimizin peşinden koşmak” olgularına dikkat çeken Dr. Suat İ. Günsel; “Bundan 12 yıl önce dünyanın sadece 28 üniversitesinde olan ve ederi 8 milyon dolar civarında olan süper bilgisayar almaya karar verdim. Herkes, önceliğimizin bu olmaması gerektiği konusunda hemfikirken ben bu bilgisayarla öğretmenimizin ve öğrencimizin daha büyük düşüneceğini biliyordum. Tüm karşı çıkmalara rağmen ben, “bu bilgisayar benim büyük düşünmem konusunda dahi işe yarayacaksa alalım’ dedim. Büyük düşünmemi de sağladığını düşünüyorum çünkü Kıbrıs coğrafyasında ve Kıbrıs nüfusunda otomobil üreten bir duruma geldiysek demek ki büyük düşünmek önemlidir” dedi. Ortaokuldayken araba üretme hayalinin olduğunu dile getiren Dr. Günsel, hayallerin olması gerektiğinin altını çizerek, öğrencilere büyük düşünmeleri ve büyük hayaller kurmalarını öğütledi.
Sözlerinin sonunda her zaman yaptıklarıyla değil yapmadıkları ile övündüğünü dile getiren Dr. Suat İ. Günsel;“Bugüne kadar birçok ülkeden kendi ülkelerine üniversite ve hastane yapmam için birçok teklif geldi. Hepsini reddettim. Sadece yeteneğimi ve bilgimi koymamı istediler benden ve yine hayır, dedim. Çünkü enerjimin bu ülkenin dışına çıkmasını istemedim. “Kökleşmek, büyük düşünmek ve hayallerimizin peşinden koşmak” bu söylediğim üç olguyu unutmayın” diyerek öğrencilerle duygularını paylaştı.


Düzenlenen Kokteyl ile Veliler Yakın Doğu Koleji Hakkında Bilgilendirildiler
Başarı belgeleri takdim edilen öğrencilere daha sonra velileriyle birlikte Yakın Doğu Kolejinde kokteyl düzenlendi.
Yakın Doğu Kolejiortaokul binasında yer alan kokteylde, okul müdürü,müdür muavinleri, öğretmenler hazır bulundu.
Kokteylin ardından Ortaokul Müdür muavini Ömer Özkan, velilere ve yeni öğrencilere okul sistemini anlatarak okulu tanıtıcı bilgiler verdi. Okul olarak eğitime verdikleri önemi ifade eden Müdür Muavini Özkan, velilerden gelen soruları da yanıtladı. Hiçbir ücret ödemeden Yakın Doğu Kolejinden Dr.Suat Günsel Bursu alma hakkı kazanan öğrencilere eğitim aldıkları süre içerisinde her ay 400 TL harçlık verilecek olması da öğrencileri mutlu etti.

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