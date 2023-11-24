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DSÖ: Çin'de artan solunum yolu hastalıklarında yeni patojen tespit edilmedi

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Çinli yetkililer solunum yolu hastalıklarındaki artışı, Covid kısıtlamalarının terk edilmesine ve bilinen patojenlerin dolaşımına bağladı.
DSÖ: Çin'de artan solunum yolu hastalıklarında yeni patojen tespit edilmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pekin'den ayrıntılı bilgi talep ettikten sonra yaptığı açıklamada, Çin'in ülkenin kuzeyindeki akciğer hastalığı vakalarındaki artışla bağlantılı herhangi bir yeni veya olağandışı patojen tespit etmediğini söyledi.

DSÖ'nün yaptığı açıklamada, "Çinli yetkililer, Pekin ve Liaoning'de yeni veya olağandışı patojenlerin veya olağandışı klinik belirtilerin tespit edilmediğini, yalnızca bilinen patojenlere bağlı solunum yolu hastalığı vakalarının sayısında genel bir artış olduğunu belirtti," ifadeleri yer aldı.

DSÖ, Ekim ayının ortasından bu yana Çin gözetim sistemlerinden elde edilen ve ülkenin kuzeyinde çocuklar arasında solunum yolu hastalıklarında önemli bir artış olduğunu gösteren verileri inceliyor.

DSÖ, Perşembe günü Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yardımıyla Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Pekin Çocuk Hastanesi ile bir çevrimiçi toplantı düzenlendiğini söyledi.

Cenevre merkezli kuruluş, Çin halkının "solunum yolu hastalığı riskini azaltmayı amaçlayan önlemlere" saygı göstermesini tavsiye ediyor.

Genel olarak Covid-19 ve diğer salgın hastalıklar sırasında önerilenler arasında aşı, hastalardan uzaklaşma, semptomlar halinde izolasyon, gerekirse test ve maske takılması yer alıyor.

13 Kasım'da basına konuşan Çinli yetkililer, solunum yolu hastalıklarındaki bu artışı, Covid kısıtlamalarının terk edilmesine ve bilinen patojenlerin dolaşımına bağladı.

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