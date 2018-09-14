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Dündar: Batı Türkiye'yi yüzüstü bıraktı

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Gazeteci Can Dündar Batı'nın Türkiye'yi yüzüztü bıraktığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ziyaret eden Dündar, "Türkiye'de Batı değerlerini savunanların cezaevinde olduğunu" söyledi.
Dündar: Batı Türkiye'yi yüzüstü bıraktı

Gazeteci Can Dündar, Fransız haber ajansı AFP'ye Paris'te yaptığı açıklamada Batı'yı Türkiye'yi "yüzüstü bırakmakla" suçladı. Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Dündar, "Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun milyonlarca Suriyeli mülteciye Avrupa'ya gitmeleri için kapıları açma tehdidi karşısında sindiğini" söyledi.

Türkiye'de Batı değerlerini savunduklarını belirten Dündar, bu mücadele yüzünden insanların cezaevinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üzerinde "korku bulutları" dolaştığını ve insanların birbirleriyle konuşmaktan sakındıklarını ifade eden Dündar, "komşusunu hükümete ihbar edenin ödüllendirildiğini, ihbar edilenin ise cezalandırıldığını" söyledi. Dündar "bu sistemin şu günlerde Türkiye'de pek iyi işlediğini" belirtti.

Can Dündar, "Türkiye, Erdoğan'dan önce de cennet gibi değildi ama çocuklar demokrasiyi öğrenme şansına sahipti. Türkiye İslam dünyasına örnek olabilirdi” dedi.

Dündar, Paris'te Sınır Tanımayan Gazeteciler heyetiyle birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi. Türkiye Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 180 ülkeyi kapsayan basın özgürlüğü listesinin 157'inci sırasında yer alıyor.

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