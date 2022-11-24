  • BIST 4.858,21
  • Altın 1051.92
  • Dolar 18.6182
  • Euro 19.3874
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Dünya genelinde saatte 5'ten fazla kadın eşi veya ailesinden biri tarafından öldürüldü

» »
Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, geçen yıl dünya genelinde tahminen 81 bin 100 kadın veya kız öldürüldü. Söz konusu kadınların tahminen 45 bini, eşleri, erkek arkadaşları ya da aile üyeleri tarafından işlenen cinayete kurban gitti.
Dünya genelinde saatte 5'ten fazla kadın eşi veya ailesinden biri tarafından öldürüldü

BM Kadın Ofisi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddeti Ortadan Kaldırılması Günü için ortaklaşa hazırladığı rapor, kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, cinsiyete bağlı cinayetlerin önlenmesine yönelik dünya genelinde az da olsa ilerleme kaydedildiğine ancak bu konuda daha sağlam ve hızlı adımlar atılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kadın ve kızlara yönelik şiddetin en yaygın insan hakları ihlali olduğunun altı çizilen raporda, gerekli adımlarla kadın ve kızlara yönelik cinsiyete bağlı cinayetlerin önüne geçilebileceğine işaret edildi.

Raporda, geçen yıl 81 bin 100 kadın veya kızın kasıtlı öldürüldüğü, son 10 yılda kadın cinayetlerinde gerileme kaydedilmediği ve kadın veya kız çocuklarına yönelik cinayetlerin büyük kısmının cinsiyet kaynaklı olduğu belirtildi.

Her 60 dakikada 5'ten fazla kadın yakınları tarafından öldürüldü

Raporda, geçen yıl dünya genelinde tahminen 45 bin kadının veya kızın, eşleri, erkek arkadaşları veya da ailelerinin bir üyesi tarafından öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Bu da her 60 dakikada 5'ten fazla kadının cinayete kurban gitmesi anlamına geliyor.

Geçen yıl eşi, erkek arkadaşı veya aile üyelerinden birinin cinayetine kurban giden kadınların veya kızların sayısının Asya ve Afrika kıtalarında oldukça yüksek olması dikkati çekiyor. Rapora göre, eşleri, erkek arkadaşları ya da aile üyelerinden biri tarafından işlenen 45 bin kadın cinayetinden 17 bin 800'ü Asya'da, 17 bin 200'ü de Afrika'da kaydedildi.

Ancak nüfus oranı göz önüne alındığında eşleri, erkek arkadaşları veya aile üyelerinin cinayetine kurban giden kadın ve kız sayısının Afrika'da her 100 bin kadında 2,5, Amerika kıtasında 1,4, Asya'da ise 0,8 olarak açıklandı.

Avrupa'da 2010-2021 yıllarında eşleri, erkek arkadaşları ya da aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinde yüzde 19'luk düşüş olduğu ancak Amerika kıtasında ise aynı dönemde yüzde 6'lık bir artış yaşandığı aktarıldı.

Raporda, cinayete kurban giden erkeklerin yalnızca yüzde 11'nin eşleri ya da aile üyeleri tarafından öldürüldüğü, kadınlarda bu oranın ise yüzde 56 olduğuna dikkat çekildi.

Kovid-19 salgını dönemi

BM raporunda 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında eşleri, erkek arkadaşları veya aile üyelerinin cinayetine kurban giden kadın veya kız çocuklarının oranı için ayrı bir parantez açıldı.

Kovid-19'un etkili olduğu 2019-2020'de söz konusu cinayetlerde Batı Avrupa'da yüzde 13, Kuzey Amerika'da yüzde 9, Güney Avrupa'da yüzde 5 gibi bir artış yaşandı.

2020-2021'de ise Batı Avrupa'da 10,5, Kuzey Amerika'da yüzde 0,4 düşüş gözlenirken Güney Avrupa'da ise yüzde 5,3 artış gözlendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra:" Güçlü kadınlar, güçlü nesiller yetiştirerek, güçlü bir toplum yaratırlar" 13 Kasım 2022 Pazar 19:16
  • “INTERNATİONAL TOP MODEL of NORTH CYPRUS” modellik yarışması düzenlendi13 Kasım 2022 Pazar 12:47
  • Taçoy: En güçlü silahımız, üreten kadınlarımızdır12 Kasım 2022 Cumartesi 18:58
  • Taraneh Alidoosti: Ünlü İranlı aktris protestolara destek için başörtüsüz fotoğrafını paylaştı10 Kasım 2022 Perşembe 09:45
  • ‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması tamamlandı26 Ekim 2022 Çarşamba 18:21
  • “Döngüsel Ekonomi ve Kadın Girişimcilik” ele alındı20 Ekim 2022 Perşembe 10:49
  • 41 Kadın-41 Hayat Sergisi 13 Ekim’de Açılıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 11:23
  • Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Kurumlar Arası Protokol İmzalandı06 Ekim 2022 Perşembe 17:22
  • Bir günde 300 erkekle beraber oldu... İtirafı şaşırttı...27 Eylül 2022 Salı 23:03
  • İlk kadın hekim Dr. Aydın Sennaroğlu’nun hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı24 Eylül 2022 Cumartesi 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti