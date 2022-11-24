Dünya genelinde saatte 5'ten fazla kadın eşi veya ailesinden biri tarafından öldürüldü

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, geçen yıl dünya genelinde tahminen 81 bin 100 kadın veya kız öldürüldü. Söz konusu kadınların tahminen 45 bini, eşleri, erkek arkadaşları ya da aile üyeleri tarafından işlenen cinayete kurban gitti.

BM Kadın Ofisi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddeti Ortadan Kaldırılması Günü için ortaklaşa hazırladığı rapor, kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, cinsiyete bağlı cinayetlerin önlenmesine yönelik dünya genelinde az da olsa ilerleme kaydedildiğine ancak bu konuda daha sağlam ve hızlı adımlar atılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kadın ve kızlara yönelik şiddetin en yaygın insan hakları ihlali olduğunun altı çizilen raporda, gerekli adımlarla kadın ve kızlara yönelik cinsiyete bağlı cinayetlerin önüne geçilebileceğine işaret edildi.

Raporda, geçen yıl 81 bin 100 kadın veya kızın kasıtlı öldürüldüğü, son 10 yılda kadın cinayetlerinde gerileme kaydedilmediği ve kadın veya kız çocuklarına yönelik cinayetlerin büyük kısmının cinsiyet kaynaklı olduğu belirtildi.

Her 60 dakikada 5'ten fazla kadın yakınları tarafından öldürüldü

Raporda, geçen yıl dünya genelinde tahminen 45 bin kadının veya kızın, eşleri, erkek arkadaşları veya da ailelerinin bir üyesi tarafından öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Bu da her 60 dakikada 5'ten fazla kadının cinayete kurban gitmesi anlamına geliyor.

Geçen yıl eşi, erkek arkadaşı veya aile üyelerinden birinin cinayetine kurban giden kadınların veya kızların sayısının Asya ve Afrika kıtalarında oldukça yüksek olması dikkati çekiyor. Rapora göre, eşleri, erkek arkadaşları ya da aile üyelerinden biri tarafından işlenen 45 bin kadın cinayetinden 17 bin 800'ü Asya'da, 17 bin 200'ü de Afrika'da kaydedildi.

Ancak nüfus oranı göz önüne alındığında eşleri, erkek arkadaşları veya aile üyelerinin cinayetine kurban giden kadın ve kız sayısının Afrika'da her 100 bin kadında 2,5, Amerika kıtasında 1,4, Asya'da ise 0,8 olarak açıklandı.

Avrupa'da 2010-2021 yıllarında eşleri, erkek arkadaşları ya da aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinde yüzde 19'luk düşüş olduğu ancak Amerika kıtasında ise aynı dönemde yüzde 6'lık bir artış yaşandığı aktarıldı.

Raporda, cinayete kurban giden erkeklerin yalnızca yüzde 11'nin eşleri ya da aile üyeleri tarafından öldürüldüğü, kadınlarda bu oranın ise yüzde 56 olduğuna dikkat çekildi.

Kovid-19 salgını dönemi

BM raporunda 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında eşleri, erkek arkadaşları veya aile üyelerinin cinayetine kurban giden kadın veya kız çocuklarının oranı için ayrı bir parantez açıldı.

Kovid-19'un etkili olduğu 2019-2020'de söz konusu cinayetlerde Batı Avrupa'da yüzde 13, Kuzey Amerika'da yüzde 9, Güney Avrupa'da yüzde 5 gibi bir artış yaşandı.

2020-2021'de ise Batı Avrupa'da 10,5, Kuzey Amerika'da yüzde 0,4 düşüş gözlenirken Güney Avrupa'da ise yüzde 5,3 artış gözlendi.