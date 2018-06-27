Dünyada en çok kokain kullanan 10 ülke açıklandı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi dünyada en çok kokain kullanan 10 ülkeyi açıkladı. İlk sırada kim var?

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi dünya çapında hangi ülkelerde en fazla kokain kullanıldığına dair bir harita yayımladı.

Haritaya göre Arnavutluk, nüfusunun 2.50'si kokain kullanan ülke olarak başı çekiyor. Avrupa Birliği’ndeki perakende kokain pazarının en az 5,7 milyar avro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye ise listede yer almıyor. 2015’te, Türkiye’deki uyarıcı ile ilişkili ölümler arasında kokain ile ilişkili 56 vaka tespit edilmişti.

Avrupa 2017 Uyuşturucu raporuna göre kokain Avrupa’da en yaygın kullanılan yasa dışı uyarıcı uyuşturucu ve kullanımı Avrupa’nın güneyindeki ve batısındaki ülkelerde daha yaygın. 17,5 milyon Avrupalı'nın (15-64 yaş arası) veya bu yaş grubunun %5,2’sinin yaşamlarının bir noktasında kokaini denediği tahmin ediliyor. Bunlar arasında, uyuşturucuyu geçen yıl kullanan 15-34 yaş aralığında yaklaşık 2,3 milyon genç yetişkin (Bu yaş grubunun %1,9’u) olduğu tahmin ediliyor. Sadece İrlanda, İspanya, Hollanda ve Birleşik Krallık, genç yetişkinler arasında son yıl kokain kullanımı yaygınlığının %2,5 veya üzeri olduğunu raporlandı. Avrupa çapında, kokain kullanımında önceki yıllarda rapor edilen düşüş son anketlerde gözlenmedi.

Dünyada en fazla kokain kullanan ülkeler şöyle:

1. Arnavutluk - 2.50 2. Birleşik Devletler - 2.30 3. Birleşik Krallık - 2.25 4. İspanya - 2.20 5. Avustralya - 2.10 6. Uruguay - 1.80 7. Şili - 1,73 8. Hollanda - 1.60 9. İrlanda - 1.50 10. Kanada - 1.46

Kokain yakalanan uyuşturucu maddeler arasında yakalanma oranında yüzde 9 ile ikinci sırada. Onu amfetamin (%5), eroin (%5) ve MDMA (%2) izliyor. Avrupa’da en çok yakalan uyuşturucu ise esrar.