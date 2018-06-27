  • BIST 95.454
  • Altın 185,626
  • Dolar 4,5995
  • Euro 5,3366
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

Dünyada en çok kokain kullanan 10 ülke açıklandı

»
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi dünyada en çok kokain kullanan 10 ülkeyi açıkladı. İlk sırada kim var?
Dünyada en çok kokain kullanan 10 ülke açıklandı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi dünya çapında hangi ülkelerde en fazla kokain kullanıldığına dair bir harita yayımladı.

Haritaya göre Arnavutluk, nüfusunun 2.50'si kokain kullanan ülke olarak başı çekiyor. Avrupa Birliği’ndeki perakende kokain pazarının en az 5,7 milyar avro değerinde olduğu tahmin ediliyor. 

Türkiye ise listede yer almıyor. 2015’te, Türkiye’deki uyarıcı ile ilişkili ölümler arasında kokain ile ilişkili 56 vaka tespit edilmişti.

Avrupa 2017 Uyuşturucu raporuna göre kokain Avrupa’da en yaygın kullanılan yasa dışı uyarıcı uyuşturucu ve kullanımı Avrupa’nın güneyindeki ve batısındaki ülkelerde daha yaygın. 17,5 milyon Avrupalı'nın (15-64 yaş arası) veya bu yaş grubunun %5,2’sinin yaşamlarının bir noktasında kokaini denediği tahmin ediliyor. Bunlar arasında, uyuşturucuyu geçen yıl kullanan 15-34 yaş aralığında yaklaşık 2,3 milyon genç yetişkin (Bu yaş grubunun %1,9’u) olduğu tahmin ediliyor. Sadece İrlanda, İspanya, Hollanda ve Birleşik Krallık, genç yetişkinler arasında son yıl kokain kullanımı yaygınlığının %2,5 veya üzeri olduğunu raporlandı. Avrupa çapında, kokain kullanımında önceki yıllarda rapor edilen düşüş son anketlerde gözlenmedi. 

Dünyada en fazla kokain kullanan ülkeler şöyle:

  1. 1. Arnavutluk - 2.50
  2. 2. Birleşik Devletler - 2.30
  3. 3. Birleşik Krallık - 2.25
  4. 4. İspanya - 2.20
  5. 5. Avustralya - 2.10
  6. 6. Uruguay - 1.80
  7. 7. Şili - 1,73
  8. 8. Hollanda - 1.60
  9. 9. İrlanda - 1.50
  10. 10. Kanada - 1.46

Kokain yakalanan uyuşturucu maddeler arasında yakalanma oranında yüzde 9 ile ikinci sırada. Onu amfetamin (%5), eroin (%5) ve MDMA (%2) izliyor. Avrupa’da en çok yakalan uyuşturucu ise esrar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Ürolojide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” YDÜ’de Gerçekleştirildi…17 Haziran 2018 Pazar 17:40
  • Kan Bağışı Hayat Kurtarır17 Haziran 2018 Pazar 17:35
  • Diş teli tarih oluyor17 Haziran 2018 Pazar 17:13
  • Ramazan Bayramında Sağlıklı Beslenme Önerileri!14 Haziran 2018 Perşembe 16:50
  • Ereksiyon sorununa karşı Viagra’yı tarihe karıştırabilecek buluş14 Haziran 2018 Perşembe 13:53
  • YDÜ 3D Laboratuarında Geliştirilen Doku Mühendisliğinde Çığır Açacak İlk Yerli 3D Biyo-Yazıcı Için Geri Sayım Başladı…12 Haziran 2018 Salı 17:55
  • O ülkede çiftlerin yarısı seks yapmıyor08 Haziran 2018 Cuma 17:03
  • Diyabet, cinsel yaşamı olumsuz etkiler mi?08 Haziran 2018 Cuma 17:00
  • Besim, hastanelerde ciddi bir hemşire eksikliği var06 Haziran 2018 Çarşamba 11:36
  • DAÜ IEEE öğrenci kolu zihin kontrollü robot sistemi geliştirdi01 Haziran 2018 Cuma 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti