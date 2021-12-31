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Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda, Fiji ve Avustralya 2022'ye "Merhaba" dedi

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Dünya corona virüs pandemisi, yeni varyantlar, uluslararası çatışmalar ve ekonomik krizlerin hakim olduğu 2021'i geride bırakıyor.
Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda, Fiji ve Avustralya 2022'ye "Merhaba" dedi

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda, Fiji ve Avustralya 2022'ye girdi. Omicron varyantının yükselişi nedeniyle kutlamalara gölge düşürürken, birçok insan yeni yılı sevinçle karşıladı.

Dünya corona virüs pandemisi, yeni varyantlar, uluslararası çatışmalar ve ekonomik krizlerin hakim olduğu 2021'i geride bırakıyor.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

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