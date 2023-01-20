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Dünyanın akciğerinde korkunç yıkım: Günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman…

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Brezilya'daki Amazon ormanlarında geçen yıl günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın ormansızlaştığı bildirildi.
Dünyanın akciğerinde korkunç yıkım: Günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman…

Amazon İnsan ve Çevre Enstitüsünden yapılan açıklamada, Amazon’daki ormansızlaşmanın 2022’de hızla arttığı belirtildi. Açıklamada, geçen yıl günlük yaklaşık 3 bin futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda, ağaçların kesilerek yok edildiği kaydedildi.

Aralık 2022’de 287 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğu aktarılan açıklamada; bunun, Aralık 2021'dekinden yüzde 105 daha fazla alana denk geldiği ifade edildi.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20’sini sağlayan, “Dünyanın akciğerleri” olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları, yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun salımını önlüyor.

Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin yüzde 10’unu barındıran Amazonlar, sekiz ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400’den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

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