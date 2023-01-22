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Dünyanın en büyük kara kurbağası Avustralya'da bulundu

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Avustralya'nın kuzeyindeki bir yağmur ormanında bulunan kara kurbağası, 'kamış kurbağası' olarak da bilinen Rhinella marina türünün şimdiye kadar tespit edilen en büyük üyesi.
Dünyanın en büyük kara kurbağası Avustralya'da bulundu

Ortalama bir kara kurbağasından altı kat daha ağır olan 'canavar kurbağa', 2,7 kilogram ağırlığında.

Uzmanlar tarafından yakalanarak koruma altına alınan kurbağaya, Godzilla'dan esinlenerek 'Toadzilla' ismi verildi. "Toad", İngilizcede kara kurbağası demek.

Doğal yaşam uzmanları kurbağanın büyüklüğüne ilk başta inanamayarak, kendilerine gösterilen fotoğrafların sahte olduğunu düşündü.

Queensland'de doğal yaşam devriyesi Kylee Gray, dev kurbağayı ilk gördüğünde gözlerine inanamadı: "Bu kadar büyük bir kurbağa hiç görmemiştim. Sanki ayakları olan bir futbol topu gibiydi. Ona Toadzilla dedik."

Ekibiyle birlikte kurbağayı yakaladılar ve ağırlığını ölçtüler.

Şimdiye kadarki en büyük kara kurbağası, İsveç'ten 1991'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2,65 kilogramlık Prinsen adlı kurbağaydı. Toadzilla, 2,7 kilogram ile bu rekoru kırmaya aday.

Latince ismi Rhinella marina olan dev kara kurbağaları, ilk olarak 1935'te adaya dışarıdan getirilip doğaya salındı.

Queensland'deki şeker kamışı tarımını korumak amacıyla haşerelerle mücadele için getirilen 100 kurbağanın nüfusu, bugün 200 milyon civarında.

Kamış kurbağası da denen tür, Avustralya'da bitkilere en çok zarar canlılar arasında başı çekiyor.

Avustralya'da dev kara kurbağalarının doğal bir avcısı bulunmuyor.

Toadzilla'nın kaç yaşında olduğu bilinmese de bu türün 15 yıl kadar yaşayabildiği biliniyor.

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