Dünyanın en güzel kadınları hangi ülkelerden çıkıyor?

Dünya çapında yarışmalarda 18 kez kraliçe çıkaran Venezuela, en çok dünya güzeli çıkaran ülkeler arasında birinciliği elinde tutuyor. İşte dünya çapında en çok güzellik kraliçesi çıkaran 20 ülke:
20. HOLLANDA
19. AVUSTURYA
18. BEYAZ RUSYA
17. JAMAIKA
16. AVUSTRALYA
15. BREZİLYA
14. POLONYA
13. JAPONYA
12. ROMANYA
11. NEPAL
10. ABD
9. KOLOMBİYA
8. ENDONEZYA
7. PORTO RİKO
6. TAYLAND
5. VİETNAM
4. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
3. MEKSİKA
2. FİLİPİNLER
1. VENEZUELA
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