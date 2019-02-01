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Dünyanın en güzel kadınları hangi ülkelerden çıkıyor?

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Güzellik yarışmaları analizi yapan Missosology adlı internet sitesi, yıllar içinde hangi ülkelerden en fazla dünya güzeli çıktığıyla ilgili istatistiksel çalışma yaptı.
Dünyanın en güzel kadınları hangi ülkelerden çıkıyor?

Dünya çapında yarışmalarda 18 kez kraliçe çıkaran Venezuela, en çok dünya güzeli çıkaran ülkeler arasında birinciliği elinde tutuyor. İşte dünya çapında en çok güzellik kraliçesi çıkaran 20 ülke:

  • 20. HOLLANDA

    20. HOLLANDA

  • 19. AVUSTURYA

    19. AVUSTURYA

  • 18. BEYAZ RUSYA

    18. BEYAZ RUSYA

  • 17. JAMAIKA

    17. JAMAIKA

  • 16. AVUSTRALYA

    16. AVUSTRALYA

  • 15. BREZİLYA

    15. BREZİLYA

  • 14. POLONYA

    14. POLONYA

  • 13. JAPONYA

    13. JAPONYA

  • 12. ROMANYA

    12. ROMANYA

  • 11. NEPAL

    11. NEPAL

  • 10. ABD

    10. ABD

  • 9. KOLOMBİYA

    9. KOLOMBİYA

  • 8. ENDONEZYA

    8. ENDONEZYA

  • 7. PORTO RİKO

    7. PORTO RİKO

  • 6. TAYLAND

    6. TAYLAND

  • 5. VİETNAM

    5. VİETNAM

  • 4. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

    4. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

  • 3. MEKSİKA

    3. MEKSİKA

  • 2. FİLİPİNLER

    2. FİLİPİNLER

  • 1. VENEZUELA

    1. VENEZUELA

 

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