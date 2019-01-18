Dünyanın en iri büyük beyaz köpekbalığıyla yüzdüler

Hawaii'de bir dalgıç ekibi, kayıtlardaki en iri büyük beyaz köpekbalığı ile birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğraflamayı başardı.

Hawaii açıklarındaki dalışta, dalgıçlar 6 metre uzunluğunda, 50 yaşında ve 2,5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığına dokunacak kadar yaklaşma şansı buldu.

20 yıl önce araştırmacılar tarafından Meksika'da keşfedilen ve Deep Blue (Derin Mavi) ismi verilen köpekbalığının, bölgeye kokusunu aldığı ölü bir ispermeçet balinasını yemek için geldiği düşünülüyor.

Ramsey "O gelince diğer balıklar kaçtı, sonra teknemize sürtünmeye başladı. Büyük, güzel, nazik bir dev teknemizi kaşınmak için kullanıyordu. Güneşin doğuşuyla birlikte açılmıştık ve günün büyük kısmında bizimle birlikte kaldı" dedi.

Dalış ekibinde bulunanlardan Kimberly Jeffries, "Bazı insanların ona dokunuşumu eleştirdiğini biliyorum ama farkında olmadıkları bir şey var, köpekbalıkları da temas kurmak ister" dedi.

Jeffries ayrıca, Hawaii'de, diğer birçok ülkede olduğu gibi, yüzgeçleri için köpekbalıklarının ve vatozların öldürülmesini yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Büyük beyaz köpekbalıkları Hawaii kıyılarında nadiren görülüyor ve genelde daha soğuk suları tercih ediyorlar.