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Dünyanın en zehirli yumurtası ilk kez görüntülendi

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Avustralya’da çekilen yeni görüntüler, dünyanın en zehirli hayvanının ‘uzaylıya benzeyen yumurtası’nı ilk kez ortaya koydu.
Dünyanın en zehirli yumurtası ilk kez görüntülendi

Avustralya’da çekilen yeni görüntüler, dünyanın en zehirli hayvanının ‘uzaylıya benzeyen yumurtası’nı ilk kez ortaya koydu.

Avustralya’da bir yılan avcısının çektiği görüntüler, kahverengi yılan yumurtalarını ‘uzaylı formu’na benzetti.

Dünyanın en zehirli hayvanlarından biri kabul edilen yılanın kahverengi yumurtası Avustralyalı Sean Cade’e hediye edildi.

2 METREYE KADAR BÜYÜYEBİLİYOR

Doğu kahverengi yılanları, Avustralya’nın en zehirli ikinci kara yılanı olarak kabul edilir ve yaklaşık 2 metre uzunluğuna kadar ulaşabilir.

Cade, bu yumurtaların ilk kez bu kadar net gözlemlendiğini belirtirken, zehirli yılan türünün Mart ayında doğacağını açıkladı. Yılan uzmanı, yetişkin kahverengi yılanların yumurtalarını vahşi doğaya bıraktıklarını açıkladı. Cade, “Yetişkin yılanlar, yavruları yumurtadan çıkabilsin ve kendi kendilerine hayatta kalmayı öğrenebilsin diye onları vahşi doğada saklıyor. Bu yüzden de bu yumurtalara ulaşmak her zaman çok zor oluyor” dedi.

Eggs

Cade, bırakılan 23 yumurtadan sadece altısının yumurtadan çıkacak gibi göründüğüne inandığını ve bu türün ortalama 16 yumurta doğurduğunu açıkladı.

Cade, yılanların yumurtadan çıktıklarında anında zehirli hale gelecekleri için vahşi doğaya geri döneceklerini açıkladı.

Isırdıklarında zehir dolaşım sistemine saldırır ve kanamaya, kardiyovasküler rahatsızlıklara ve kalp durmasına neden olabilir.

Kahverengi yılanlar en son, 2021’de bir kediyi zehirleyerek öldürdüğü haberleriyle gündeme gelmişti.

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