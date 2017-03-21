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Dünyanın en zengin 100 insanı belli oldu

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Dünyanın en zengin 100 insanı belli oldu
Forbes dünyanın en zengin 100 insanını açıkladı. Son üç yılda olduğu gibi Bill Gates yine dünyanın en zengin insanı oldu.

Forbes dünyanın en zengin 100 kişisini açıkladı. Dünyanın en zengin insanları için 2017 rekorların yılı oldu. Dünya üzerindeki dolar milyarderi sayısı yüzde 13 artarak 1810’dan 2043’e çıktı. Forbes tarihinde ilk kez milyarder sayısı 2000’in üzerine çıktı.

Milyarderlerin paralarının miktarı da 7.67 trilyon dolara çıkarak geçen yıla göre yüzde 18 artış gösterdi.

Bill Gates son üç yıldır üst üste olduğu gibi yine dünyanın en zengin adamı oldu. 86 milyar dolarlık serveti olan Gates’in geçen yıl 76 milyar doları vardı.

Amazon’un patronu Jeff Bezos listenin hazırlandığı dönem içerisinde en çok para kazanan isim oldu. Bezos’un serveti 27 milyar dolar arttı.

İşte dünyanın en zengin 10 ismi:

tablo
 

Forbes’un en zengin 100 listesinde Türkiye’den bir isim bulunmuyor. Türkiye’nin en zengin ismi 3.8 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

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