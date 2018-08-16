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Dünyanın ilk Hindu insansı robotunun manevi yönü çok yüksek

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Hintli bir yazılım mühendisi tarafından geliştirilen dünyanın ilk Hindu insansı robotu Rashmi’nin, oldukça akıcı bir şekilde Hintçe konuşabildiği ve maneviyatının ise oldukça yüksek olduğu belirtildi.
Dünyanın ilk Hindu insansı robotunun manevi yönü çok yüksek

The Hindustan Times tarafından aktarılan habere göre, Hintli yazılım mühendisi Ranjit Srivastava, dünyanın ilk robot vatandaşı olan Sophia'dan ilham alarak ürettiği insansı robotun Tanrı inancına sahip olduğunu belirtti. Srivastava, Üretişmiş olduğu modelin Hintçe konuşan insansı robotların ilk örneği olduğunu belirtti. İnsansı Robot Rashmi, Hintçe'nin yanı sıra akıcı olarak İngilizce, Bhojpuri ve Marathi dillerini konuşabiliyor. Srivastava, Rashmi'nin sosyal ve konuşmaya yönelik yeteneklerini arttırmak için insansı robotun üretiminde dilbilimsel yorumlama ve yüz tanıma sistemlerini kullandığını belirtti.

‘MANEVİ VE ENTELEKTÜEL BİR YANI VAR'

İnsansı robot Rashmi'nin çekilen görüntülerde maneviyatı ve sevgiyi tanımlamak ve ifade etmek için kafa yorduğu görülüyor. Konu ile ilgili olarak Srivastava, Rashmi'nin manevi ve entelektüel bir yanı var açıklamasını yaptı.

‘TÜM DÜNYAYA HİNDİSTAN'NIN BU TÜR BİR ROBOT YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM'
Srivastava, "Tüm dünyaya Hindistan'ın da bu tür bir robot yapabileceğini ve Hindistan'ın da bir sonraki robot teknolojisi devrimine katkıda bulunabilecek yeteneklere sahip olduğunu göstermek istiyorum" dedi. Srivastava, Rashmi'nin Hindistan'ın sahip olduğu robotik yeteneklerini sergilemek için küresel bir ürün haline getirilmesini umuyor.

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