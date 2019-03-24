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Dünyanın merak ettiği polis ilk kez konuştu

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Elinde tüfeği ve taktığı başörtüsüyle mezarlıkta nöbet tutan Yeni Zelandalı kadın polis, İngiliz ve Yeni Zelanda medyasına haber oldu.
Dünyanın merak ettiği polis ilk kez konuştu

Elinde tüfeği ve başına taktığı başörtüsüyle dünyanın dikkatini çeken polis memurunun kimliği belli oldu. 24 yaşındaki memurun adının Michelle Evans olduğu açıklandı. Evans, işletme ve muhasebe eğitimi aldıktan sonra iki yıl önce polis gücüne katıldığı belirtildi. 

Yeni Zelanda’da yayınlanan Whanganui Chronicle gazetesine konuşan Evans, büyüdüğü Whanganui kentinde hizmet etmek istediğini belirterek "Gerçekten büyüdüğüm yerde çalışmak ve insanlara yardım etmek istedim. Dışarı çıkıp bunun için para aldığınızı bilmek tatmin edici bir iş. Burada kariyer yapmak istiyorum. Güzel, küçük bir yer ve yaşamak istediğim yer burası" dedi. Evans, resim çizmeyi ve insanların düşünce biçimini anlamak için sağlık ve psikoloji yayınlarını okumayı sevdiğini sözlerine ekledi. 

Associated Press'in paylaştığı fotoğraf tüm dünyada gündem olmuş ve genç kadın herkesin takdirini kazanmıştı.

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