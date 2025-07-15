  • BIST 10225.48
  • Altın 4338.708
  • Dolar 40.2148
  • Euro 46.9604
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Dur ihtarına uymadı… Yasak bölgeden Güney’e geçti…

» »
Akıncılar bölgesinde meydana gelen Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan H.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Dur ihtarına uymadı… Yasak bölgeden Güney’e geçti…

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Mahmut Polat mahkemeye olguları aktardı. Polis, 9 Temmuz 2025 tarihinde, saat 23:15 raddelerinde, Gaziler - Akıncılar köyleri arasındaki anayolda, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyon esnasında, ışıkları kapalı bir vaziyette şüpheli bir şekilde toprak araziden çıkan siyah renk KL 439 plakalı araç sürücüsü  H.A’nın  kendisine yapılan dur ihtarlarına uymayıp, Akıncılar köyü istikametine doğru kaçarak 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yetkili makamdan izinsiz KKTC topraklarından ayrılarak Güney Kıbrıs'a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının 12 Temmuz 2025 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, ifadesinde kendisine dur ihtarı yapanların polis olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, hafta bir gün ıspat-ı vücut yapmasına 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tatar: Hak ve hukukumuzu korumak için New York’a gidiyoruz15 Temmuz 2025 Salı 13:29
  • Alkollü sürücü kaza yapınca polisi kandırmaya çalıştı!15 Temmuz 2025 Salı 13:14
  • Lefkoşa ve Girne’de Peş Peşe Trafik Kazaları: İki Sürücü Alkollü Çıktı, Bir Kişi Yaralandı15 Temmuz 2025 Salı 13:08
  • Lefkoşa'da ani ölüm!15 Temmuz 2025 Salı 13:07
  • “Meclis, KKTC’nin tanınması gerektiğine dair bir kararı ivedi olarak almalı”15 Temmuz 2025 Salı 13:04
  • YİM dur dedi!15 Temmuz 2025 Salı 12:50
  • Serdaroğlu “Yasal değilsin”, Darbaz “Cahilsin, toplantıyı sabote ediyorsun”15 Temmuz 2025 Salı 12:04
  • Günde iki kez yapılan sahil temizliği, görüntüyü değiştirmiyor...15 Temmuz 2025 Salı 11:29
  • Erhürman: Hristodulidis’in istediği gerçekten çözümse, müzakereye hazır olsun15 Temmuz 2025 Salı 11:14
  • Tatar ve UBP'li vekiller Cevdet Yılmaz'ın önünde tartıştı!15 Temmuz 2025 Salı 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti