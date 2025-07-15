Dur ihtarına uymadı… Yasak bölgeden Güney’e geçti…

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Mahmut Polat mahkemeye olguları aktardı. Polis, 9 Temmuz 2025 tarihinde, saat 23:15 raddelerinde, Gaziler - Akıncılar köyleri arasındaki anayolda, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyon esnasında, ışıkları kapalı bir vaziyette şüpheli bir şekilde toprak araziden çıkan siyah renk KL 439 plakalı araç sürücüsü H.A’nın kendisine yapılan dur ihtarlarına uymayıp, Akıncılar köyü istikametine doğru kaçarak 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yetkili makamdan izinsiz KKTC topraklarından ayrılarak Güney Kıbrıs'a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının 12 Temmuz 2025 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, ifadesinde kendisine dur ihtarı yapanların polis olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, hafta bir gün ıspat-ı vücut yapmasına 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.