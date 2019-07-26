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DW Türkçe: Merkez Bankası'nda 4 genel koordinatör görevden alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Murat Çetinkaya'nın TCMB bünyesinde oluşturduğu birimde görev yapan 4 koordinatörün görevden alındığı belirtildi. DW Türkçe'ye bilgi veren kaynaklara göre, görevden almalar sürecek.
DW Türkçe: Merkez Bankası'nda 4 genel koordinatör görevden alındı

DW Türkçe'den Aslı Işık'ın haberine göre, görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya tarafından kurulan ve TCMB'nin muhasebe, banknot, bilişim gibi rutin işlerinden sorumlu olan genel koordinatörlük birimi lağvedildi.Merkez Bankası'nda genel koordinatör olarak görev yapan Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın, salı günü görevlerinden alınarak danışman olarak atandılar.

 

DW Türkçe'ye bilgi veren kaynaklara göre, 31 Temmuz'da yayınlanacak olan enflasyon raporu sonrası, genel müdür düzeyinde görevden almaların devam etmesi bekleniyor.

Lağvedilen birim, yaklaşık 2 buçuk yıl önce Banka Meclisi tarafından İnsan Kaynakları yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik sonucunda oluşturulmuştu. Getirilen uygulamayla, bankanın muhasebe, banknot, bilişim gibi para piyasası politikası dışında rutin işlerini yürüten genel müdürlüklerin, birimde görev yapan dört ayrı koordinatöre bağlanması sağlanmıştı. Genel müdürlükler, dört ayrı koordinatöre bağlı olarak çalışırken, para piyasaları genel müdürlüğü yine doğrudan başkan yardımcılarına bağlı görev yapıyordu.

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