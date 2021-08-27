“E-Caretta” ve “Giksi” tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez bir meslek lisesi olarak Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde elektrikli araba ve tarımsal amaçlı drone üretildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez bir meslek lisesi olarak Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde elektrikli araba ve tarımsal amaçlı drone üretildi.

“E-Caretta” ve “Giksi” adlı iki proje, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest finalinde yarışmaya hak kazandı.

Araba, maksimum 40 km hızla gidebilmesi ve elektrik donanıma sahip olması nedeniyle “E-Caretta” adını alırken, drone ise Kıbrıs’ın bir tür atmacası, en çevik ve hızlı kuşu olan “Giksi” olarak adlandırıldı.

Üretilen araçların tanıtımı, “Tüketen Değil, Üreten Gençlik” sloganıyla Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tanıtım etkinliğinde, daha sonra konuşmalara geçildi.

ARİFOĞLU

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu konuşmasında, bir hayal olduğunu düşünerek bu yola başladıklarını dile getirdi ve iki projenin finale katılmaya hak kazandığını söyledi.

Mart ayından bu yana yoğun ve özverili bir çalışma süreci geçirdiklerini vurgulayan Arifoğlu, pandemi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çekerek, “Çalışma takvimimizin gerisinde kaldık ama yine de yılmadık” dedi.

Projelerde yerli üretimin ön planda tutulduğunun altını çizen Arifoğlu, iki projenin de yaparak, yaşayarak öğrenmenin en büyük örneği olduğunu belirtti. Son olarak, projelere katkı koyan ve emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Çiğeltem Arifoğlu, bu gibi projelerin çeşitlendirilmesi ve gençlerin üretime motive edilmesi temennisinde bulundu.

HOCANIN

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, tanıtım etkinliğinde bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, üretimin her zaman ön planda tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

“Bir üretim yapacaksak, birlikte çalışmalıyız” diyen Hocanın, gelecek yıl proje tabanlı yarışmalarla eksik yönlerin giderilerek, çok daha başarılı, güzel işlere imza atılacağını ifade etti.

Projelerde zorunluluk olmadan ortaya konan büyük emek ve enerjiye işaret eden Gülşen Hocanın, emeği geçen herkese teşekkür ederek, KKTC adı altında birçok üretim yapabilecek durumda olunduğuna inanç belirtti.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, pandemi sürecinde sıkıntılar yaşanmasına rağmen hedefin birincisinin başarıldığını söyledi.

Bugün düzenlenen etkinlikle hedefin ilk aşamasının başarılarak, buna şahitlik etmelerine fırsat yaratıldığını ifade eden Amcaoğlu, çalışmalar devam ettiği süreçte ilk ziyaretini hatırlatarak, “İnanın böyle bir şeyle karşılaşacağımı ben de tahmin etmiyordum” dedi.

80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti’ndeki potansiyele karşılık, 3 bin 355 km karelik bu topraklar üzerinden giderek, başarmanın öneminin altını çizen Bakan Amcaoğlu, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu ancak esas teşekkürü ekip döndüğü zaman ülkeyi temsil ettikten, KKTC’nin adını duyurduktan sonra edeceğini söyledi.

“BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI”

Teşekkür etmenin işin kolayı olduğunu dile getiren Amcaoğlu, yapılan çalışmaların kendileri için gurur kaynağı olduğunu kaydederek, “Tüm sebep olanlara yürekten teşekkür etmek isterim bir baba olarak… Başarılar dilerim, yolunuz açık olsun, aydınlık olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

“E-CARETTA… SS 1959”

Daha sonra “E-Caretta”nın test sürüşü yapıldı. Araca SS 1959 plakası verildi. Plaka, Sedat Simavi’nin baş harfleri ve lisenin kuruluş yılından oluştu.

Sivil Havacılık ile yapılan görüşmede drone aracın toplu yaşam alanlarında tehlike arz etmesinden dolayı “Giksi”nin test uçuşu yapılmadı.

Tanıtım etkinliğinde, Teknofest’te Elektrikli Araç Verimlilik Yarışması’na katılacak olan “E-Caretta” araç proje kaptanı Ömer Gander ve Tarım Teknolojileri Yarışması’na katılacak “Giksi” tarımsal amaçlı drone proje kaptanı Emir Efe Tatlı da konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini aktardı, ülkedeki gençlerin neler yapabileceğini göstermenin en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Etkinlik, anı fotoğraflarının çekilmesi sonrasında sona erdi.