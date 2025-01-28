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Eczacılar Birliği başkanlığına Duygu Adahan Kuran getirildi

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Özel Gündemle Olağanüstü Genel Kurulu’nu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.
Eczacılar Birliği başkanlığına Duygu Adahan Kuran getirildi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Özel Gündemle Olağanüstü Genel Kurulu’nu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

11 Ocak 2025 tarihinde toplanan Özel Gündemle Olağanüstü Genel Kurul Divanı’nın başkanlığını Ecz. Melek Çakır, sekreterliğini ise Ecz. Halit Kavçın ve Dr. Ecz. Arkan Adışanlı üstlenmiştir. Genel Kurul’un 11 Ocak 2025 tarihli oturumunda, Eylül 2023-Aralık 2024 dönemine ait faaliyet raporu ve mali rapor oybirliğiyle onaylanmıştır.

Aynı oturumda, Yönetim Kurulu üyeliği için yeterli sayıda aday müracaatı olmaması nedeniyle Yönetim Kurulu seçimi, 25 Ocak 2025 tarihine ertelenmiştir. 25 Ocak 2025 tarihinde, aynı Divan Başkanlığı’nda yapılan toplantıda yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Başkan: Ecz Duygu Adahan Kuran

Genel Sekreter: Uzm. Ecz Mediha Keleşoğlu

Veznedar: Ecz. Bahar Nurluöz

Faal üyeler: Dr. Ecz. Servet Gökşin

                    Ecz. Öznem Kılınçkını

                    Ecz. Türkan Şentip

                    Ecz. Zerin Volkan Candemir

Yedek üyeler: Ecz. Ayşe Bıyıkoğlu

                       Ecz. Fulden Donangil

                       Ecz. Açelya Coşar Tüfekçi

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