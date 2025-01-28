Eczacılar Birliği başkanlığına Duygu Adahan Kuran getirildi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Özel Gündemle Olağanüstü Genel Kurulu’nu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.
11 Ocak 2025 tarihinde toplanan Özel Gündemle Olağanüstü Genel Kurul Divanı’nın başkanlığını Ecz. Melek Çakır, sekreterliğini ise Ecz. Halit Kavçın ve Dr. Ecz. Arkan Adışanlı üstlenmiştir. Genel Kurul’un 11 Ocak 2025 tarihli oturumunda, Eylül 2023-Aralık 2024 dönemine ait faaliyet raporu ve mali rapor oybirliğiyle onaylanmıştır.
Aynı oturumda, Yönetim Kurulu üyeliği için yeterli sayıda aday müracaatı olmaması nedeniyle Yönetim Kurulu seçimi, 25 Ocak 2025 tarihine ertelenmiştir. 25 Ocak 2025 tarihinde, aynı Divan Başkanlığı’nda yapılan toplantıda yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
Başkan: Ecz Duygu Adahan Kuran
Genel Sekreter: Uzm. Ecz Mediha Keleşoğlu
Veznedar: Ecz. Bahar Nurluöz
Faal üyeler: Dr. Ecz. Servet Gökşin
Ecz. Öznem Kılınçkını
Ecz. Türkan Şentip
Ecz. Zerin Volkan Candemir
Yedek üyeler: Ecz. Ayşe Bıyıkoğlu
Ecz. Fulden Donangil
Ecz. Açelya Coşar Tüfekçi
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