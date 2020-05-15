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Eczaneler saat kaçta açık olacak ?

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Eczanelerin çalışma saatleri belirlendi
Eczaneler saat kaçta açık olacak ?

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, yaz dönemi çalışma saatlerini duyurdu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), 18 Mayıs-13 Eylül dönemini kapsayacak şekilde yaz dönemi mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğine işaret ederek, eczanelerin yeni çalışma saatlerini kamuoyula paylaştı.

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke Bölgeleri için yaz dönemi eczane çalışma saatleri; hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri, 08.00-17.30; Perşembe günleri 08.00-13.30 öğleden sonra kapalı, Cumartesi 08.00-13.30 şeklinde düzenlendi. 

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke Bölgeleri için yaz dönemi nöbetçi eczanelerin hizmet saatleri ise şöyle:

Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 17.30-00.00, Hafta içi Perşembe 13.30-00.00, Cumartesi: 13.30-00.00, Pazar 08.00-00.00.

Eczaneler bu dönemde On Call hizmeti vermeyecek.

Öte yandan Mesarya, Karpaz, İskele Bölgeleri yaz dönemi eczane çalışma saatleri ise şöyle: hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 08.00-20.00, hafta sonu Cumartesi                                                    08.00-16.00, Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller 10.00-16.00.

Eczacılar Birliği, COVID-19 Pandemisi döneminde toplumumun ilaca erişiminin ne kadar önemli olduğunun tecrübesi ve bilim kurullarının pandemi sürecinin henüz sonlanmadığı gerekçesi ile yaz mesaisi saatlerinin değişmesi kararı alındığını duyurdu.

Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatlerinin değişikliği 81. Sayılı ve 13 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 

Eczanelere hasta kabullerinin pandemi döneminde uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam edeceği, nöbet esnasında; ateş , öksürük , hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edileceği kaydedildi.

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