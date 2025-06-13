EDEK Hristodulidis’ten daha fazla bakanlık istedi

Politis gazetesi, EDEK’in yeni liderliğinin, çarşamba günü Hristodulidis’i ziyaret ettiğini ve görüşmede, EDEK’in hükümette daha geniş temsiliyet ve daha güçlü bir pozisyonda olmak istediğini ilettiğini yazdı.

Gazete, EDEK’in yeni Başkanı Nikos Anastasiu, Başkan Vekili Morfakis Solomonidis ve iki Başkan Yardımcısı Pambos Hristodulu ile Andreas Siikkis’in Hristodulidis ile toplumun gündelik sorunlar, bilim insanlarının karşı karşıya olduğu işsizlik problemi, sağlık ile eğitimdeki sorunlar ve hükümeti ilgilendiren konuları görüştüğünü kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in EDEK ile haftalık görüşmeler yapma taahhüdünde bulunduğu ve haftada iki kez görüşme yapılacağı ifade edildi.