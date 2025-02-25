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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa Dışı Yapılanmalara Göz Yumulmayacak"

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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa Dışı Yapılanmalara Göz Yumulmayacak"
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa Dışı Yapılanmalara Göz Yumulmayacak"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kamuoyunda tartışmalara neden olan iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirten Çavuşoğlu, yasa dışı bir tarikat ya da örgütlenme tespit edilmesi halinde polis birimlerinin de sürece dahil edileceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, eğitim kurumlarında herhangi bir yasadışı yapılanmaya izin verilmeyeceğini ifade ederek, "Bunları söyleyenlere pabuç bırakmayacağız. Eğitim sistemimizde her türlü denetim mekanizmasını devreye sokacağız ve gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğiz," dedi.

Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kaydeden Çavuşoğlu, toplumun endişelerini gidermek adına gerekli tüm incelemelerin titizlikle yapılacağını dile getirdi. Eğitimde bilimsel ve çağdaş yaklaşımlardan taviz verilmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, bu tür yapıların eğitim sistemine zarar vermesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

 

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