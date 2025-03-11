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Eğitim Bakanlığı’na Sert Eleştiri: Keyfi Görevlendirmeler Liyakati ve Adaleti Yok Ediyor

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Eğitim Bakanlığı’nın geçici görevlendirmelerde liyakati hiçe sayarak yasaları ihlal ettiği iddia ediliyor. AÖA mezunu öğretmenler işsiz bırakılırken, torpil ve kayırmacılıkla görevlendirmeler yapıldığı öne sürülüyor.
Eğitim Bakanlığı’na Sert Eleştiri: Keyfi Görevlendirmeler Liyakati ve Adaleti Yok Ediyor

Eğitim Bakanlığı’nın Keyfi Geçici Görevlendirme Uygulamaları Liyakati ve Adaleti Yok Ediyor!

 

 

Eğitim Bakanlığı, hukuku ve liyakati hiçe sayarak geçici görevlendirmeleri keyfi bir biçimde yapmaya devam etmektedir. Bu uygulamalar, eğitimde adalet ve hakkaniyet anlayışını zedelemekte, öğretmenlerin haklarını açıkça ihlal etmektedir.

 

Öğretmenler Yasası açıktır: Eğitim Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkilerini kullanarak geçici görevlendirme yapabilir. Ancak bu görevlendirmelerde öncelikle Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) mezunlarına yer verilmesi gerekmektedir. 16. maddeye göre, ilkokul öğretmeni olarak atanacak kişilerde aranan ilk özel nitelik, AÖA mezunu olmaktır.

 

Ancak, Kasım ayından itibaren AÖA mezunu öğretmenler işsiz bırakılırken, Eğitim Bakanlığı liyakatı tamamen göz ardı ederek, hatta eğitim fakültesi mezunu dahi olmayan kişilere torpille geçici görevler vermektedir. Bu durum açıkça yasaya aykırıdır ve kabul edilemez.

 

 

Bu uygulama, yalnızca öğretmenlerin haklarını değil, öğrencilerin nitelikli eğitim alma hakkını da ihlal etmektedir. Eğitimde torpil, kayırmacılık ve keyfilik, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından ciddi mağduriyetler yaratmadır.

 

 

Bakanlığa buradan açıkça sesleniyoruz:

 

Bu açıklamamız bir uyarı ve bir ihbardır. Eğitim Bakanlığı’nın yasaları çiğneyerek yaptığı keyfi geçici görevlendirmelerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Geçici görev alan kişilerle hiçbir sorunumuz yoktur. Ancak bu kişilerin, Bakanlığın hukuksuz ve liyakatsiz uygulamalarının bir kurbanı olacağını da açıkça belirtiriz.

 

Eğer yasa gereği öncelikli olarak görevlendirilmesi gereken AÖA mezunu öğretmenlere görev verilmezse, bu açık yasa ihlalini daha önce 2016 yılında Eğitim eski Bakanı Kemal Dürüst döneminde yaptığımız gibi hukuk yoluyla çözeceğiz.

 

Eğitim Bakanı’nı, empati yapmaya ve yasaların gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Eğitimde liyakati, adaleti ve hakkaniyeti yok eden bu sistemin karşısında durmaya devam edeceğiz. Eğitim, keyfi atamalara kurban edilemez!

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