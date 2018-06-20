EĞİTİME YAPILAN KATKI KESİLİYOR MU? 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)Genel Sekreteri Şener Elcil, dün yaptığı yazılı açıklamada yeni dönemde eğitime yapılan katkının yarısının kesildiği açıklamasını yaptı …

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, yeni öğretim yılı için Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitime yaptığı katkının %50’sinin kesildiğini söyledi. Okullarda okuyan öğrencilerin %57’sinin Türkiye vatandaşı olduğunun bilinmesine rağmen, bu kesintinin yapıldığına işaret eden Elcil, bu girişimin Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine yapılan br saygısızlık olarak niteledi.

ELCİL’DEN HÜKÜMETE AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin eğitime yapılan katkıyı yarı yarıya kesmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna işaret eden Elcil, dörtlü koalisyon hükümetini bu konuda açıklama yapmaya davet etti. Kesinti kararının siyasi santaj anlamına geldiğini ileri süren Elcil, bu kararla Milli Eğitim Bakanlığı’nın baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi.