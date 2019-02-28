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“Eğri gemi ile doğru sefer olmaz”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ hükümetin birçok icraat gibi KIBTEK’te jeneratör ihalesi konusunda yaptıklarının da yanlış olduğuna “ dikkati çekti ve “ eğri gemi ile doğru sefer olmaz.
“Eğri gemi ile doğru sefer olmaz”

Dörtlü koalisyon hükümeti her konuda tam anlamıyla duvara toslamış durumdadır. Yaptıklarının çoğu ya yanlış ya yasa dışıdır.

Son olarak  hükümetin güdümündeki KIBTEK’in Teknecik Elektrik Santrali Kapasite Artırım İhalesi ile ilgili olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsü tarafından yapılan incelemenin sonuçları da ortaya bunu koymaktadır.

ODTÜ inceleme raporunun şu ifadelerini halkımızın bilgisine getirmek istiyorum:

KKTC’de enerji alanında yatırım planlaması yapılırken ön planda tutulması gereken prensip bir yandan tüketici açısından maliyeti düşürürken diğer bir yandan da çevre ve toplum sağlığının ön planda tutulması ve mevcut elektrik enerjisi üretim şekillerinden daha verimli, daha çevreci, enerji ve çevre alanında sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ve yenilenebilir enerji kapasite artırımına destek ve olanak sağlayan yatırımların yapılmasıdır.

Bu bağlamda mevcut dosya kapsamında yapılması planlanan kapasite artırımı mevcut düzenin yapısal sınırlamalarının aşılması açısından ciddi bir fark yaratabilme özelliğine sahip değildir.

Her ne kadar çift yakıt (duel fuel) özelliğine sahip bir makine alımından bahsedilse de mevcut koşullar göz önüne alındığında yakın bir zamanda doğal gaz ile üretim yapılmasının mümkün olamayacağı bu nedenle de yapılacak olan çift yakıtlı makine alımının şu anki ekonomik koşullar da dikkate alındığı zaman toplum faydası açısından (düşük maliyet ve toplum sağlığı) somut katkısının ne olacağı belirsizdir.

Ülke enerji planlaması açısından kısa dönemde bu tarz kapasite artırımları öngörülse bile uzun vadede daha büyük bir şebekeye bağlanmanın sağlayacağı ekonomik ve toplumsal faydanın sekteye uğratılmadan yapılmasında yarar vardır.

Tüm bunlara ek olarak KKTC’deki enerji alanına ilişkin toplumsal tartışmalar da dikkate alındığında böylesi bir ihalenin uluslararası alanda açılıp rekabet ortamının mümkün olduğunca geniş kesimlerin katılımının sağlanabileceği bir şekilde yapılması kamu vicdanının rahatlatılması açısından da büyük önem taşımaktadır’.

Bu arada belirtmeliyim ki, UBP olarak baştan beri ifade ettiğimiz, eğer ihaleye çıkılıp da santral alınacaksa mutlaka fiyatların düşmesi için uluslararası ihaleye çıkılması gerektiği yönündeki görüşümüzün ODTÜ raporunda yel almasının partimizin doğru çizgide ilerlemekte olduğunun yeni bir göstergesi olduğunu da kamuoyumuzun dikkatine getirmek istiyorum

Öte yandan KKTC için esas olanın Anavatan Türkiye ile elektrik enerjisinde enterkonnekte bir sistem kurmak olduğu şeklindeki görüşümüzde ısrarcı olduğumuzu da yeniden vurgulamak istiyorum.

Ulusal Birlik Partisi olarak elektrik ve KIBTEK konularının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

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