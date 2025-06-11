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Ehliyetsiz halde kaza yaptı

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Lefkoşa’da ehliyetsiz, dikkatsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanarak kaza yapan 26 yaşındaki Bayowa Olufunbı Salako yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ebrar Kırış mahkemede olguları aktardı
Ehliyetsiz halde kaza yaptı

Polis, zanlının 08.06.2025 tarihinde saat 07:30 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde güney istikametine doğru ehliyetsiz, dikkatsizce ve sigorta kapsamaksızın yönetimindeki KB 861 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkıp Elektrik Kurumuna ait elektrik direğine çarptığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, yapılan incelmede aracın mal sahibinin 7 Aralık 2023 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada ehliyetinin olmadığına ve ülkede 2024 yılı Kasım ayından beri kaçak yaşam sürdüğüne dair tespit yapıldığını açıkladı. Polis, elektrik direği ve kabloların kullanılamaz hale geldiğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

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