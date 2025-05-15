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Ekmeğe zam yolda!

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Çıralı: “Sorumlusu biz değil, yönetenlerdir”
Ekmeğe zam yolda!

Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, hükümetin somun ekmeğe uyguladığı sabit fiyat politikasına tepki göstererek, sektörün iflasın eşiğine geldiğini açıkladı. Çıralı, 1 Mart 2024’te devlet tarafından belirlenen 15 TL’lik ekmek fiyatının aradan geçen 14 aya rağmen güncellenmediğini ve bu durumun fırıncıları zor durumda bıraktığını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel ile görüşmek üzere Meclis’e randevusuz gittiklerini söyleyen Çıralı, 8 aydır görüşme talep etmelerine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadıklarını dile getirdi. “Sırf halkımız ekmeksiz kalmasın diye bugün buradaydık. Ancak Sayın Başbakan’ın programı nedeniyle bizi kabul edemedi. Görüşme umuduyla geldik ama elimiz boş döndük” dedi.

Çıralı, artan asgari ücret, elektrik ve gaz gibi maliyet kalemlerine rağmen ekmek fiyatının sabit tutulmasının sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti. “Asgari ücret bir yılda üç kez arttı, enerji maliyetleri yükseldi. Buna rağmen ekmek fiyatında hiçbir değişiklik olmadı. Fırıncılar artık kapatma noktasına geldi” dedi.

Ekonomi Bakanı ile yapılan çok sayıda görüşmeye rağmen net bir çözüm alınamadığını da belirten Çıralı, “Defalarca hesaplama yapıldı, taleplerimiz iletildi. Ancak son kararı başbakanın vermesi gerektiği söylendi. Bugün hâlâ bir sonuç alamadık” diye konuştu.

Çıralı, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek ekmek sıkıntısından fırıncıların değil, karar almayan yöneticilerin sorumlu olacağını belirterek, “Halkımız bilmelidir ki bu kriz bizim değil, bizi yönetenlerin sorumluluğundadır. İnşallah bir çözüm üretilir ve ülkemiz bu sıkıntıyı yaşamaz” ifadelerini kullandı.

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