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Ekmek teknesini soydular... 1 kişi daha aranıyor

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Lefkoşa'da çalıştıkları iş yerinde müşterilerden alacakları paraları kendi hesaplarına yatırılmasını sağlayarak çalan iki kişiden biri olan K.Ö yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ekmek teknesini soydular... 1 kişi daha aranıyor

Polis memuru Ahmet Çapkın mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25 Mart 2023-29 Ocak 2025 tarihleri arasında Ortaköy'de faaliyet gösteren D-Smart isimli iş yerinde çalışan K.Ö ve E. Ş'nin müşterilerin D-Smart yenileme ücretlerini kendi banka hesap numaralarını verip toplam 45 bin 320 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, şikâyet yerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar hakkında 17 Mayıs'ta tutuklama emri alındığını aktardı.

Polis, 18 Mayıs tarihinde zanlının saat 14.30 raddelerinde Ercan Havalimanından yurt dışına çıkmak istediği esnada görevli memurlar tarafından tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, E. Ş'nin ise halen aradığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca aranan şahıs olduğunu belirterek, 1 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise iş yerlerinin kapalı olduğu günler müvekkilinin ödemeleri kendi hesabı üzerinden aldığını, bu nedenle paraları kendi hesabına aktarılmasını sağladığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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