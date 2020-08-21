Ekonomik Örgütler Platformu’ndan etkin denetim ve takip vurgusu

Ekonomik Örgütler Platformu, yurt dışından gelişlerde karantina uygulama önerisi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tarihsel sorunlardan biri olan Covid-19 salgınına karşı KKTC’de alınan önlemlerin hala daha tartışılmaya devam etmesi ve bu tartışmaların geleceğe dair endişeleri büyütmeye yönelik olarak kullanılmak istenmesini endişe ile izlediklerini belirten Platform, “Dünyadaki gelişmeler de göstermektedir ki; bir süre daha Covid-19 salgını ile birlikte yaşamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Mart ayından bu yana Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığımız sürecin, Covid-19 salgınına karşın ekonomik çarkları da döndürmek zorunda olunduğu ve KKTC devletinin herkesi evlerine veya Kuzey Kıbrıs’a kapatarak yaşatmak ve salgın sonrasını beklemek olanaklarından yoksun olduğunu, çok açık bir şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, “Bu durumda yurt dışından gelişleri imkansızlaştıracak olan “karantina uygulamasına dönülmesi” gibi önlemler, çok sayıda iş yerinin kapanmasına ve binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacaktır” denildi.

Ekonomik Örgütler Platformu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Böyle bir önlemin, halkın sağlığını daha güvenli bir şekilde koruyacağı düşünülmüş olsa bile, işverenleri ve çalışanları ile birlikte özel sektörü kurban etmek anlamına gideceği açıktır. Diğer ülke örnekleri de incelendiği zaman, salgına karşı mücadelenin, işyerlerini ayakta tutacak ve çalışanları koruyacak şekilde sürdürülmeye çalışıldığı zaten görülecektir.

Bugün yapılması gereken ülkemize giriş yapanların etkin denetim ve takibini yapmaktır. Bu amaçla daha sistemli çalışmak, tekonolojik takip olanaklarından yararlanmak ve ülkemize mutlaka ayrı bir pandemi hastanesi kazandırmaktır.

Tüm ilgilileri, salgına ilişkin önlemleri tartışırken daha uzun bir süre Covid-19 salgını ile birlikte yaşayacağımızı ve işyerlerinin kapanmasına tahammül edilemeyeceğini dikkate almaya çağırır, salgına karşı vermekte olduğumuz mücadelede mutlaka başarıya ulaşacağına dair inancımızı halkımız ile paylaşmak isteriz”