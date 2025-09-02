El-Sen grev ertelemesine tepki gösterdi: Kıb-Tek'te sabotaj varsa bunu yapan yönetim kuruludur!

El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali önünde yaptığı basın açıklamasında, santraldeki aksaklıklar ve sabotaj iddialarının sorumluluğunu KIBTEK yönetimine ve yetkililerine yükledi.

Bakanlar Kurulu tarafından grevi 60 gün süreyle ertelenen El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı.

Grevin ertelenmesi hakkında konuşan Tuğcu, bu yıl içerisinde 2. kez grevlerinin ertelendiğini bunun yasal çerçevede yeri olmadığını ifade etti.

El Sen Başkanı Ahmet Tuğcu basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gerçek sabotajcıların bulunup yargı önüne çıkarılması için mali polise şikayetimiz vardı. Bizimle iki arkadaşımız bilgi paylaştığı için görev yerleri değiştirildi.

Suçlu bu santralde 7/24 elektrik olması için çalışan emekçiler mu yoksa, 435 mw kapasitenin 290 mw’ını kullanabildiğimiz, gerekli parçaların alınmaması, gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle Kıb-Tek yönetim kurulu mudur?

Kıb-Tek’te sabotaj varsa, sabotaj yapan Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ile santrallerin işletmesinden sorumlu müdür muavinidir.”