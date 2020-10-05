EL-SEN'den grev kararı!

Açıklama şu şekilde:
Bugün (05.10.2020 Pazartesi) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda
05.10.2020 saat 16:30’ dan, 06.10.2020, saat 16:30’ a, kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis
Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır.
Açıklama şu şekilde:
Bugün (05.10.2020 Pazartesi) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda
05.10.2020 saat 16:30’ dan, 06.10.2020, saat 16:30’ a, kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis
Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır.
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