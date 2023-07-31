Elay ARIK YUSUF (K-37)’ın otopsisi yapıldı

Elay ARIK YUSUF (K-37)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

27.07.2023 tarihinde, Minareliköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Elay ARIK YUSUF (K-37)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.