Elay ARIK YUSUF (K-37)’ın otopsisi yapıldı

27.07.2023 tarihinde, Minareliköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Elay ARIK YUSUF (K-37)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.
Soruşturma devam etmektedir.
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