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Elcil: Satılan mal "Eşdeğer mal" Helal mal...

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Şener Elcil, çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaparak  satışın yasa dışı bir yönü olmadığını savundu.
Elcil: Satılan mal "Eşdeğer mal" Helal mal...

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’a, Tatlısu’daki taşınmaz malını sattığı iddiasıyla gündeme gelen Sendikacı Şener Elcil, çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaparak  satışın yasa dışı bir yönü olmadığını savundu.

“Helal malımızı sattık”

Elcil, Haber Kıbrıs adlı yayın organına gönderdiği açıklamada, ailesine ait Tatlısu’daki malın satışıyla ilgili kamuoyuna yansıyan haberleri “asılsız ve itibarsızlaştırma amacı güden” bir kampanya olarak nitelendirdi. Satış işlemini kabul eden Elcil, “Ailemden yedi kişinin ortağı olduğu, önceki kuşaklardan kalan, anamızın ak sütü gibi helal, çalışarak ve alın teriyle kazanılmış mallarını satmalarına, hissem oranında izin verip imza attım” ifadelerini kullandı.

“Siyasi duruşumuzdan rahatsız olanlar var”

Açıklamasında siyasi görüşleri nedeniyle hedef alındığını öne süren Elcil, “Kan, gözyaşı ve ranttan beslenenlerin, gösterdiğim dayanışmadan rahatsız oldukları bu temelsiz saldırılardan da anlaşılmaktadır” dedi. Kıbrıs’taki mülkiyet sorununa da değinen Elcil, “Adanın kuzeyindeki Türkiye’nin alt yönetimi olan idarenin, kendi politik ve maddi hesapları çerçevesinde mülk sahiplerini karşı karşıya getirerek rant düzenini devam ettirmek ve Kıbrıs sorununu çözümsüz bırakmak istediğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Simon Aykut’a kefil olmam insanlık duruşudur”

Tutuklu Simon Aykut’a mahkemede kefil olduğunu da hatırlatan Elcil, bu duruşunun etnik köken farkı gözetmeden adada dayanışma kültürüne katkı sunduğunu belirtti. “Bu adada din, dil, ırk ayrımı yapılmadan Kıbrıslıların dayanışma gösterebileceklerinin en güzel örneğini sergilediğimize inanıyorum” dedi.

Yasal süreç başlatılıyor

Elcil, kendisi ve ailesine ait kişisel bilgilerin kamuya açık şekilde servis edilmesini de eleştirerek, bu konuda tüm yasal haklarını kullanacaklarını ve gerekli hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

“Medya etik ilkeleri çiğnendi”

Haberin yapılması sırasında kendisine herhangi bir soru yöneltilmediğini ve cevap hakkının kullandırılmadığını da savunan Elcil, Haber Kıbrıs’a gönderdiği açıklamasında, “Yaptığınız haber tamamen yalan, hakaret ve iftira içermektedir. Medya etik ve gazetecilik ilkeleri hiçe sayılmıştır” ifadelerini kullandı.

Elcil, söz konusu tekzibin haberle aynı büyüklükte ve özel grafik kullanılmadan yayınlanmasını da yasal zorunluluk olarak hatırlattı.

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