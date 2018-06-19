Elcil: “TC'nin eğitime yaptığı bu yılki katkının yüzde 50’si kesildi”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okullarda okuyan öğrencilerin yüzde 57’sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun bilinmesine rağmen, TC’nin eğitime yaptığı bu yılki katkının yüzde 50’sinin kesildiğini ileri sürdü.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine saygısızlık yapıldığını iddia ederek, dörtlü koalisyon hükümetini açıklama yapmaya davet etti. Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını vurguladı.

Açıklamasında “Kuran Kursları adı altında beyin yıkama ve AKP’ye oy devşirme girişimleri Çanakkale gezileri ile AKP’ye para aktarma projesi dayatılmaya devam etmektedir” iddiasında bulunan Elcil, şunları öne sürdü:

“Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülen AKP misyonerliği faaliyetlerine karşı çıkanları terbiye etmek için her türlü araç kullanılmaktadır. 22 Ocak tarihinde AKP’nin işgal politikalarına karşı çıkan Afrika Gazetesi’ne yönelik polis nezaretinde linç girişimi yaptıran anlayış şimdi de Kuran Kursları ve Çanakkale gezileri konusunda Eğitim Bakanlığı’nı baskı altına almaya girişmiştir. Okullarımızda okuyan öğrencilerin yüzde 57’sinin TC vatandaşı olduğu gerçeği bilinmesine rağmen, TC’nin eğitime yaptığı bu yılki katkının yüzde 50’si kesilmiştir. Çanakkale gezileri, Kuran Kursları ve İlahiyat Koleji konusunda baskı unsuru olmak için bütçe kesintisine gitmeyi ve kendi vatandaşlarını mağdur etmeyi çözüm yolu olarak gören anlayış, insanlıktan nasibini almamıştır.”

“Çocukların eğitimini bile kendi siyasi hedefleri için rant olarak gören AKP anlayışının Kıbrıslı Türklere vereceği hiçbir şey yoktur” diyen Elcil, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin kendi vatandaşlarının eğitim harcamalarını da Kıbrıslı Türklere yıkmayı alışkanlık haline getirdiğini ileri sürdü .

Elcil şöyle devam etti:

“Kendi vatandaşlarının yararlandığı eğitime yapılan bütçe katkısının %50’sini kesmek ve bunu siyasi şantaj olarak kullanmak kendi vatandaşlarına saygısızlık olduğu gibi Kıbrıslı Türkleri de rehine olarak görmek demektir.”