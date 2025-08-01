Elektrik tarifelerine zam yok!

KIB-TEK, maktu ücret ve hizmet ücretlerinde artışa gitti, elektrik tarifelerinde ise artış yapmadı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) asgari ücret artışına bağlı olarak maktu ücret ve hizmet ücretlerinde artışa gitti, elektrik tarifelerinde ise artış yapmadı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tarife türlerine göre alınan Depozit Ücreti, Maktu Ücret ve Hizmet Ücretlerinde yeni asgari ücret miktarı üzerinden güncelleme yapmış olup yeni ücretler 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”