Elit atlet Buse Savaşkan, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkıyor

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 6-9 Mart tarihlerinde Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde düzenleniyor. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, bu önemli organizasyonda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.
Buse Savaşkan ilk olarak 7 Mart Cuma günü yüksek atlama seçmelerinde yarışacak. Yarışma Kıbrıs saati öğlen 12.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak. Buse finale kalması halinde Pazar günü Kıbrıs saati 18.05’te kürsü hedefiyle piste çıkacak.
KKTC Atletizm Federasyonu yaptığı açıklamada Buse Savaşkan’a Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda başarılar diledi.
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