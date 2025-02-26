Ellerinde Mavi Kutu Taşıyan Bu insanlar Neyi Amaçlıyor?

Geçtiğimiz günlerde görenleri hayrete düşüren bir gelişme yaşandı. Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta, şehir merkezlerinde emin adımlarla yürüyen bazı insanların ellerinde taşıdıkları mavi kutular dikkati çekti.

Görenlerin büyük şaşkınlıkla izledikleri bu kişiler, kendilerine sorulan soruları da yanıtsız bıraktı.

Peki, mavi kutular neyi simgeliyor?

Mavi kutular, görenleri şaşkına uğratan, büyük bir merak uyandırdı. Birçok farklı fikir yürütülse de, tek ortak nokta herkesin ellerindeki mavi kutu oldu. Şimdi akıllarda tek bir soru kalıyor: Bu mavi kutular neyi simgeliyor?

Mavi kutular sadece bir sembol, ama bu sembolün ardında çok büyük bir anlam yatıyor.

Halkın büyük merak ve ilgisini çeken konu ile ilgili yetkililerin çok yakında açıklama yapması bekleniyor.