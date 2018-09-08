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Elon Musk canlı yayında esrar içti

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Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, konuk olduğu canlı radyo yayınında esrar içti.
Elon Musk canlı yayında esrar içti

California'da komedyen Joe Rogan'ın internetten yayınlanan programına katılan Musk'a esrar ikram edildi.

Musk esrarı içmeden önce "Bu yasal değil mi?" diye sordu.

California'da esrar içmek yasal.

Ocak ayında kaydedilen programda teknoloji inovasyonları ve Musk'ın kamu önündeki algısı konuşuldu.

"Bu puro mu?"

Musk kendisine esrarlı sigara önerilince "Bu puro mu?" diye sordu.

Sonra ikili kayıt sırasında viski de içti. Musk "Alkol bir uyuşturucu" dedi.

Yayının sonunda Musk'a söylemek istediği son şeyler soruldu.

Musk "İnsanlar birbirine daha iyi davranmalı. Kötü olduklarını tam anlamadan kötüymüş gibi davranılmamalı. İnsanları şeytanlaştırmamalı. İnsanlar sandığınızdan daha iyi olabilir" dedi.

Geçen ay Musk Tesla'yı borsadan çekme planlarını duyurduktan sonra "esrar etkisi altında olmadığını" söylemişti. Daha sonra bu planlardan vazgeçildi.

New York Times gazetesine röportaj veren Musk, haftada 120 saat çalıştığını ve sakinleştirici aldığını açıklamıştı.

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